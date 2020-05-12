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Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных из приложения «Дия». Об этом он сообщил в Telegram.

«В телеграме заработал бот, использующий большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дия»... Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе телеграм-бота и доступных в нем персональных данных», - написал он.

Федоров уточнил, что мобильное приложение «Дія» не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. К тому же количество, которое распространяет бот, намного, в десятки, а то и сотни раз превышает то, с которой работает «Дия».

Он добавил, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не первый год доступны в Даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка, а также других частных (негосударственных) базах данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin.

 
ForUm

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