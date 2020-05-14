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Полицейские в рамках расследования уголовного производства по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Телеграмм-каналов провели ряд оперативно-следственных действий, в ходе которых не обнаружили фактов кибератак на государственное мобильное приложение «Дия», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в Телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компаниях», – говорится в сообщении.

При этом в полиции отметили, что «информация о якобы кибератаке и кибеуязвимости системы «Дия» не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов».

«Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы», – сказано в сообщении.

Ранее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг информацию о продаже данных из приложения «Дия».

Полиция начала расследование по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Телеграмм-каналов. При этом работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, была заблокирована.

В свою очередь следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит персональные данные граждан Украины. По предварительной информации ГБР, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.
ForUm

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