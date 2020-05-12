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По факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов Главным следственным управлением Нацполиции Украины внесены сведения в Едрей и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушение установленного порядка ее маршрутизации). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

«Предварительно установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дия», - заявили в ведомстве.

В настоящее время работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращено. Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Ранее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных из приложения «Дия».
ForUm

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