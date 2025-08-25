Майже 2 мільйони українців ігнорують штрафи за порушення ПДР: що загрожує боржникам

В Україні станом на серпень 2025 року налічується близько 1,8–2 мільйонів боргових проваджень, пов’язаних із несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот.

З початку року Єдиний реєстр боржників поповнився 375 810 новими записами через прострочені штрафи. Експерти зазначають, що тенденція зростання трохи сповільнилася у порівнянні з попередніми роками, особливо на тлі воєнних викликів. «Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023 році. У порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни кількість боргів та порушень зросла найбільше — у 2,5 раза», — повідомляють у сервісі.

Хто найчастіше накопичує борги

Найбільше серед боржників — чоловіки віком 25-45 років, на їхню частку припадає 41% усіх проваджень.

Водночас зростає частка жінок: якщо у 2021 році їх було лише 8%, то станом на 2025-й — вже 21%.

Загалом з 1,8 млн несплачених боргів переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.

За регіонами лідирують:

Київ — 43 654 провадження (12%)

Дніпропетровська область — 36 879 проваджень (10%)

Одеська область — 29 502 провадження (8%)

Фахівці наголошують, що борги за штрафи можуть перерости в серйозні проблеми — від обмежень у виїзді за кордон до примусового стягнення. Як зазначають в Опендатабот, якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, його розмір подвоюється.

Як повідомляло раніше ForUa, двоє поліцейських з Дніпропетровщини під час патрулювання на блокпосту зупиняли водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху та вимагали від 7 до 20 тисяч гривень, погрожуючи позбавити водійських прав.