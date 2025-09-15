Соцмережі знову стали небезпечними: українці втратили тисячі гривень

В Україні знову активізувалися шахраї, які зламують акаунти у соціальних мережах та виманюють гроші у друзів. За останні дні кілька мешканців Тернопільщини втратили значні суми, довіряючи «проханням» знайомих.

За словами 39-річного жителя Тернополя, він без вагань перерахував 17 тисяч гривень подрузі, яка звернулася через приватне повідомлення. Лише згодом чоловік дізнався, що акаунт його знайомої було зламано. Подібним чином постраждали ще троє жителів області: 31-річна жінка з Теребовлі втратила 10 тисяч гривень, її 39-річна землячка — 6 тисяч гривень, а 46-річний чоловік із Великоберезовицької громади — 4 тисячі гривень.

Шахраї діяли за схожим сценарієм: писали від імені знайомих, створюючи ілюзію довіри, та просили позику, посилаючись на скрутне становище.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними: якщо отримуєте прохання про фінансову допомогу від друзів у соцмережах, обов’язково зв’яжіться з ними особисто.

Статистика шахрайств

З січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але в 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни, повідомляє Опендатабот.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (4 882 справи), Дніпропетровській (3 511) та Харківській областях (2 671). Найменше — на Івано-Франківщині (близько 700 справ).

Попри зниження кількості шахрайств майже на третину порівняно з минулим роком, правоохоронці наголошують, що лише частина справ доходить до суду: цьогоріч підозру оголосили у 9 тисяч проваджень, а до суду направили 7,6 тисячі.

Як повідомляло раніше ForUa, шахраї намагалися заволодіти землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн..