С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантина планируется разрешить работать дошкольным учебным заведениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Следующий этап, который мы видим, то есть второй этап, мы видим его 22 мая. Все этапы мы рассчитывали, исходя из 10 дней, поскольку это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу ко второму этапу», - заявил он.

«Какие смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации? Это разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие гостиниц, хостелов без функционирования ресторанов и спортивных залов, мы даем разрешение на ВНО, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения», - добавил министр.

Степанов отметил, что в постановлении правительства будет четко определено, что все эти мероприятия можно проводить только при условии соблюдения противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук и всех других правил, которые были установлены в государстве.



Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.