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Возобновление работы Укрзализныци будет происходить поэтапно, начиная с пригородного транспорта и заканчивая международным.

На первых этапах перевозчику будут рекомендовать ограничения по количеству пассажиров. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает «Обозреватель».

По его словам, Укрзализныця не прекращала свою работу на период карантина, но в настоящее время осуществляются только те пассажирские перевозки, которые обеспечивают логистику к объектам критической инфраструктуры.

«Возобновление будет осуществляться поэтапно, начиная с пригородных, междугородних и потом международных перевозок. Международных – в последнюю очередь. Это касается абсолютно всех типов перевозок – автомобильных, железнодорожных и авиа», – подчеркнул министр. Он добавил, что это зависит и от снятия карантинных ограничений, введенных другими странами.

Как пояснил министр, на железной дороге будут введены ограничения по количеству пассажиров в вагоне – оно не должно превышать количества мест для сидения. Кроме того, обязательным будет температурный скрининг, масочный режим и «постоянная дезинфекция».

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.  

 
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