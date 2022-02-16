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АО «Укрзализныця», одна из крупнейших транспортных компаний и работодателей в Украине, 16 февраля 2022 присоединилась к празднованию Дня единения.

Сегодня 977 государственных флагов Украины были подняты на всех объектах Укрзализныци.

«Вокзалы, станции, офисы, заводы, депо, карьеры, больницы, стадионы и многие другие здания и сооружения нашей крупной компании. От Чопа до Попасной, от Новгород-Северского до Измаила», – сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Также в 10:00 на всех вокзалах Украины и всех объектах Укрзализныци звучал государственный гимн.

16 февраля с запада на восток Украины отправляется Поезд единения. Это символический поезд, который провезет флаг Украины через 12 областей государства от Рахова (Закарпатская область) до Мариуполя (Донецкая область).

Указ Президента Украины №53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества» ставит целью усиление консолидации общества, укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание. Им, в частности, 16 февраля 2022 года объявлен Днем единения.
ForUm

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