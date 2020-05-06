В центре Киева активисты заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности в связи с введенными карантинными мерами для противодействия распространению коронавируса.

Как передает УНИАН, около 50 автомобилей остановились на Европейской площади и никуда не двигаются. Активисты заявляют, что приехали из приблизительно 40 городов. На машинах наклеены наклейки: «Нет уничтожению малого бизнеса», «Справедливость для всех», «Карантин убивает», «Открыть рынки страны», «Защити ФОП», «Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?», «Хватит принимать бездумные решения» и другие.

Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать через карантин. Также на пешеходном переходе возле парламентской библиотеки около 30 человек ходят по кругу и автомобили, не участвующие в акции, не пропускают.

Такая же ситуация на пешеходном переходе на Парковой аллее возле стадиона «Динамо». Одновременно полиция перекрыла улицу Грушевского в направлении правительственного квартала.

На месте также присутствуют представители полиции диалога. Активисты хотят провести митинг возле здания Кабинета министров и обвиняют правоохранителей, которіе не дают им проехать к зданию правительства.

В Нацполиции сообщили, что для обеспечения порядка и безопасности во время запланированных в Киеве акций полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.

Активисты анонсировали проведение акции под зданием Кабинета министров. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения с учетом этих обстоятельств.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.