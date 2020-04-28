Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-ІХ.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

В Киеве зафиксировано 1298 подтвержденных случаев COVID-19. При этом столичная власть подготовила план первого этапа ослабления ограничительных мер в городе.

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. глава Минздрава Максим Степанов считает, что украинцы смогут обойти пик заболеваемости при условии соблюдения всех рекомендаций и разработанного министерством плана.

Министерство здравоохранения разработало постановление, которым предусматривается возобновление работы агропродовольственных рынков.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами, заявил директор департамента платежных систем Национального банка Украины Алексей Шабан.

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Подать документы для участия в конкурсе на должность руководителя Государственной налоговой службы за 1 день успели 6 претендентов. При этом в Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе Украины.

Правоохранители Киева проверили информацию из СМИ о работе заведения питания на улице Льва Толстого. На момент нахождения полиции в ресторане посетителей не было, заявили в столичном главке. Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко утверждает, что ресторан работает только на вынос.