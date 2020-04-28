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Вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами. Об этом рассказал директор департамента платежных систем Национального банка Украины Алексей Шабан во время брифинга, посвященного вступлению в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», сообщает УНИАН.

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тыс. грн, а в некоторых случаях - необходимость подтверждения происхождения доходов.

В ходе брифинга Шабан объяснил, что при осуществлении операций с банковскими картами, включая перевод средств в сумме, превышающей 5 тыс. грн, владельцам карт не нужно проходить никаких дополнительных процедур идентификации. «Безналичные переводы не будут иметь никаких ограничений, дробить платежи не нужно. Владельцы карты-отправителя и карты-получателя уже идентифицированы банками. У банков есть информация о владельцах карт, они знают свойственные вам объемы операций. На основании таких операций не будут возникать дополнительные вопросы у банков», - сказал Шабан.

По его словам, новый закон направлен на мониторинг больших рисковых операций, а не мелких переводов. Что касается необходимости справки о происхождении средств при осуществлении операций на сумму более 5 тыс. грн, то директор департамента платежных систем заверил, что она не нужна. «Закон ничего не меняет в принципах требования документов о происхождении средств. В данной ситуации нет необходимости изучения банком информации о происхождении средств, паспорта для проведения такой операции будет достаточно. Это касается не только перевода денег, а и пополнения своей карты, оплаты товаров и услуг», - подчеркнул Шабан. То же касается и SWIFT-платежей между счетами.

По словам Шабана, наличие счета в банке означает, что идентификацию банк уже провел, и никаких дополнительных шагов в этом направлении банк делать не будет. Он отметил, что банк может задать вопрос, если сумма операции будет несвойственна для конкретного клиента, но это «экзотические случаи». При пополнении карты в терминале самообслуживания в случае верификации клиента также не требуется дополнительных подтверждений.

«Если терминал банка или финансовой небанковской компании оборудован устройством для считывания карты или дает возможность верификации с помощью ввода ПИН-кода или одноразового СМС-пароля, то никаких дополнительных действий не требуется. Закон не создает для вас никаких неудобств в выполнении ваших привычных операций», - отметил Шабан.
ForUm

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