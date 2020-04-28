Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек. Всего в столице уже зафиксировано 1298 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня - не очень оптимистичная. За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице – 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших – 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациента госпитализировали в больницы столицы. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.