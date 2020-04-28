Подать документы для участия в конкурсе на должность руководителя Государственной налоговой службы за 1 день успели 6 претендентов, среди которых нардеп предыдущих созывов Николай Катеринчук.

Об этом написала координатор проекта PROSUD активистка «Автомайдана» Екатерина Бутко в колонке Украинской правды.

«За 1 день подачи документов свое желание стать главой важного государственного органа выявили 6 человек. Среди них: бывшие фискалы Януковича и Клименко, многолетние политики с огромными доходами и несколько вообще неизвестных общественности лиц», - указала она.

Бутко отмечает, что 28 апреля уже планируются собеседования с кандидатами, без конкурсных комиссий или тестовых процедур.

Среди представивших свои кандидатуры: Василий Поезд, Герман Андес, Николай Катеринчук, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов, Дмитрий Алексеенко.

Василий Поезд – работник Государственной фискальной службы. Он также претендует на должность заместителя председателя ГНС.

Бутко пишет, что Поезд стал известным в 2012 году, когда он, как начальник отдела налоговой службы, руководил обыском налоговиками магазина Rozetka. Интернет-магазин тогда обвиняли в неуплате налогов, но подобные обыски были стандартной схемой давления на бизнес со стороны власти Януковича.

В 2017 году Поезд победил в конкурсе, для которого сам формировал ситуативные задачи. По данному факту СБУ и прокуратура Киева проводили обыски, но следствие зашло в тупик, а Поезд успешно продолжил работу.

Последняя должность Поезда – директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС. 20 февраля этого года он подал декларацию перед увольнением.

Герман Андес – еще один претендент на пост главы ГНС, который давно работает в фискальной службе. Он также одновременно претендует и на должность заместителя председателя ГНС.

Андес в 2012 году, во времена Януковича, занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.

Он задекларировал земельные участки в Киеве общей площадью более 15 га, столичную недвижимость, дорогие часы и огромный кредит в более 73 млн грн под залог упомянутых участков. Большинство из этого можно найти в декларациях до 2018 года. В 2019 году у фискала нет ни кредита, ни участков.

Николай Катеринчук – экс-нардеп также претендует на должность главы налоговой. Катеринчук народный депутат трех созывов: 2002, 2007 и в 2012 гг.

Бывший нардеп владеет элитной недвижимостью. В частности, квартирой в Киеве стоимостью более 27 млн ​​грн. В декларации состояния больше.

Елизавета Рошуорова – кандидат на должность главы налоговой. Согласно декларации ни кандидат, ни взрослые члены ее семьи (муж и мать) за 2019 год не заработали ни одной гривни.

Бутко считает, что Рошуорова и ее семья скрывает официальные доходы.

Дмитрий Алексеенко – кандидат на должность председателя и заместителя председателя ГНС. Он был председателем общественного совета при Государственной фискальной службе в 2014-2016 годах, а еще раньше был членом общественных советов при налоговой, Министерстве доходов и сборов и Фонда госимущества.

Алексеенко – член федерации бухгалтеров и аудиторов. Он является бенефициаром трех аудиторских фирм: одна из них, ООО «Стандарт-Аудит», за последние годы выиграла 22 государственных тендера на почти 8 млн грн.

Сам Алексеенко, согласно декларации, за весь 2019 год заработал чуть более 100 тыс. грн.

Дмитрий Иванов также претендент на должность председателя и заместителя ГНС. Согласно декларации он проживает в Чернигове и является совладельцем компании, которая занимается производством красок и лаков. Иванов также зарегистрирован как частный предприниматель, сферой работы которого является живопись и штукатурные работы.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Дедлайном подачи документов был понедельник, 27 апреля, то есть, для подготовки и предоставления документов кандидат имел только 1 рабочий день.