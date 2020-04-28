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В ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает hromadske.

Как отмечают журналисты, они в течение недели следили за рестораном.

Среди посетителей авторы расследования зафиксировали народного депутата Антона Яценко, депутата от «Слуги народа» Александра Кабанова — последний встречался в ресторане с Виталием Киселем из компании «Метинвест» олигарха Рината Ахметова.

Также в заведение приезжал помощник депутата от «Слуги народа» Александра Мережко Павел Куфтырев (его видели в течение трех дней), который также является главой федерации шахмат Киева.

Антон Яценко на вопрос журналистов упорно утверждал, что они ошибаются и он ни в какие рестораны не ходил.

Кабанов сначала отрицал, что встречался с Киселем, но потом подтвердил этот факт. Но в ресторан, уверяет депутат, он заходил для встречи с самим Тищенко, поэтому его и пустили: «Мне же к Коле».

Также журналисты видели возле ресторана человека, похожего на первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Сам Тищенко утверждает, что ресторан работает только на вынос. На вопрос, почему туда заходят люди и проводят там по несколько часов, он ответил: «Это же вопрос не ко мне. Здрасьте».
ForUm

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