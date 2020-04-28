Министерство здравоохранения разработало постановление, которым предусматривается возобновление работы агропродовольственных рынков. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые способны обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм», - заявил Степанов.

По его словам, документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдением строгих требований. «В частности, в постановлении, которое представлено ​​на рассмотрение правительства, речь идет о следующих требованиях - допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (в том числе, изготовленной самостоятельно) или респиратора», - сказал Степанов.

Также предусмотрены другие меры: прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров; обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и профилактики коронавирусной болезни COVID-19; обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

Напомним, в среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.