также в разделеОбщество
Отбор нового руководства налоговой пытаются заблокировать через суд 11
Украина завтра – одна из самых теплых в Европе 10
В полиции рассказали о трагической гибели 6-летней девочки на Харьковщине 13
Садовый проверился на COVID-19, врачи рекомендовали работать из дома 9
На АЗС ОККО и WOG снова подешевело топливо 9
Одного из крупнейших интернет-провайдеров подозревают в неуплате почти 7 млн налогов 20
СБУ задержала двоих боевиков и изъяла арсенал взрывчатки 10
Чиновник и коммерсанты присвоили более миллиона средств Минобороны 10
ГБР завершило расследование дела о стрельбе Пашинского 41
Кулеба: Украина не будет помогать заробитчанам выезжать за границу 30
Степанов: Нет достоверной информации о безсимптомности COVID-19 7
Производители «паленой» водки финансировали боевиков 15
Доставкой защитных средств теперь будет заниматься Минздрав 12
Во время карантина из дома по несколько раз в день выходят 29% украинцев 13
Минздрав разработал правила работы рынков 22
Степанов: Украина может обойти пик заболеваемости COVID-19 75
В двух областях Украины запускают тестирование на антитела к коронавирусу 33
Нардепы просят премьера смягчить карантин в регионах, где мало инфицированных 18

Глава Луганской областной государственной администрации  Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области, сообщает пресс-служба ОГА.

С такой просьбой глава области обратился вместе с нардепом Алексеем Кузнецовым, учитывая низкий уровень показателей заболеваемости COVID-19 на территории Луганской области.

В письме к главе правительства было сообщено, что «в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни».

«Поэтому Сергей Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министра Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчения режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородного внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины», – сказано в сообщении.

Ранее народные депутаты от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в тех регионах, где число инфицированных коронавирусом небольшое. 

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

При этом в Луганской области зафиксировано 32 случая болезни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги