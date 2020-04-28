Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области, сообщает пресс-служба ОГА.

С такой просьбой глава области обратился вместе с нардепом Алексеем Кузнецовым, учитывая низкий уровень показателей заболеваемости COVID-19 на территории Луганской области.

В письме к главе правительства было сообщено, что «в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни».

«Поэтому Сергей Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министра Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчения режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородного внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины», – сказано в сообщении.

Ранее народные депутаты от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в тех регионах, где число инфицированных коронавирусом небольшое.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

При этом в Луганской области зафиксировано 32 случая болезни.