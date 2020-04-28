Соломенский районный суд Киева избрал бывшему заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично. Применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 до 6:00 », - заявил судья Максим Вишняк.

Суд также возложил на Слончака обязанности прибывать к следователю, прокурору, суд по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения следователя прокурора, суда, уведомлять об изменении места жительства и/или работы, а также воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями.

Напомним, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажиром иномарки оказался замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который ударил полицейского в лицо.

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование.

27 апреля, Кличко уволил Слончака.