Украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, 28 апреля, сообщает Укринформ.

«Действительно, обращение (от соседних стран относительно организации чартеров для украинских заробитчан. - Ред.) есть, но правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев из-за рубежа, застрявших в разных странах... Поэтому на этом фоне на данный момент, прямо скажем, нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинских граждан в страны, где также продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности», - отметил Кулеба.

В то же время он отметил, что украинская сторона настроена конструктивно. «Мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса», - отметил дипломат.

Напомним, 23 апреля спецрейсом в Финляндию вылетели 200 украинских трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров. Полетело около двухсот украинских граждан, а всего к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины. Списки лиц и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной. После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину во время карантина вернулись около 2 миллионов работников, и их хотят оставить на родине, создав новые рабочие места и доступное кредитование бизнеса.

После этого в Финляндии заявили, что могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится «сохранить работников» и «приложит для этого максимум усилий».