Столичная власть подготовила план первого этапа ослабления ограничительных мер в городе. Его обнародовал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сразу отмечу. Это - не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации - возвращаемся в карантин. Это нужно понимать. Поэтому все предприятия и организации должны строго соблюдать регламенты работы. А все киевляне - элементарные правила безопасности. Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами. Не влияйте негативно на статистику. Потому что все зависит от нас», - отметил Кличко.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Работать будут и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадратных метров.

Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

«Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской», - отметил Кличко.

Откроют для посещения также столичные парки и скверы - группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатры.

«Мы надеемся, что правительство на этой неделе внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать. И определит регламент их работы», - отметил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки. Прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

«Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь», - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

«Работодателям напомню, что в столице продолжает действовать норма об обязательном закрытии на каратин учреждений и предприятий, на которых будет обнаружен очаг заболевания коронавирусом. Сегодня в городе закрыты на карантин три очага вспышки вируса - Киево-Печерская лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри», - подчеркнул Кличко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.