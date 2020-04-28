Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-ІХ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», - отметил Зеленский.

В частности законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю, будет решаться на референдуме.

Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.