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В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит отменить решение правительства и ГНС Украины об объявлении отбора на вакантные должности председателя и зампредседателя ведомства. Среди других требований иска – отменить условия вышеуказанного отбора, опубликованные 25 апреля 2020 на едином портале вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

По мнению истца, отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства Украины, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно – проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.
ForUm

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