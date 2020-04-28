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Правоохранители Киева проверили информацию из СМИ о работе заведения питания на улице Льва Толстого. На момент нахождения полиции в ресторане посетителей не было, сообщила пресс-служба столичного главка.

Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что одно из заведений питания на улице Льва Толстого принимает посетителей. Сотрудники Голосеевского управления полиции зарегистрировали данный факт в журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях и сегодня с проверкой выехали по адресу.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора, по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь: «В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина».

В полиции напомнили, что за нарушение карантинных норм законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.  

Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко утверждает, что ресторан работает только на вынос. 
ForUm

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