Украинцы смогут обойти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией при условии соблюдения всех рекомендаций и разработанного министерством здравоохранения плана. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УНИАН.

Между тем, он пояснил, что пик – это состояние, когда медицинская система не может оказывать медицинскую помощь всем больным из-за чрезмерной нагрузки.

«И если мы будем придерживаться всех карантинных мер, то я уверен, что пик маловероятен», – подчеркнул министр. Степанов добавил, что сейчас Минздрав ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.



Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая.