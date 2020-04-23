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У детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также у ее близких проходят обыски, сообщил адвокат Тарас Безпалый.

«Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких», - написал он в Facebook.

Адвокат в комментариях уточнил, что обыски начались в 6:20.

По его словам, основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

По мнению адвоката, «дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

14 февраля Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.
ForUm

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