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Святошинская окружная прокуратура Киева в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при осуществлении реконструкции бассейна КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2»,  проводит обыски у должностного лица Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА, а также у руководителей и должностных лиц подрядной организации.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.  

Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2018 – 2020 годов по заказу Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации осуществляло работы по реконструкции бассейна КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» в Святошинском районе города Киева общей стоимостью более 17 млн грн.

При этом указанная подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с использованием завышения стоимости работ и материалов, а при их выполнении осуществляла оформление выполнения субподрядных работ и поставку товаров от предприятий с признаками фиктивности.

Сумма причиненного ущерба составляет 1 млн 300 тыс. гривен.

29 декабря 2021 года на основании определений суда по месту жительства служебных и должностных лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что последние имеют отношение к совершению преступления, начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 УК Украины.
ForUm

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