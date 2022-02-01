Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства НАК «Нафтогаз Украины», в офисе АО «Укртрансгаз» и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз Украины» при соучастии с другими лицами.

Следствием проверяется информация о правомерности возврата «Нафтогазом Украины» долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад.

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, что руководитель НАК «Нафтогаз Украины» подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования наблюдательного Совета НАК «Нафтогаз Украины».

Досудебное расследование продолжается.