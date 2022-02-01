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Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства НАК «Нафтогаз Украины», в офисе АО «Укртрансгаз» и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз Украины» при соучастии с другими лицами.

Следствием проверяется информация о правомерности возврата «Нафтогазом Украины» долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад.

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, что руководитель НАК «Нафтогаз Украины» подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования наблюдательного Совета НАК «Нафтогаз Украины».

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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