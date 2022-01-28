В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительная квалификация:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что «к нашему коллеге из МФО «Разумная политика» Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – привлечены за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже».