27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения, сообщила пресс-служба полиции.

В городе введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.