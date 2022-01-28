Нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в смертельной стрельбе на территории завода Южмаш в Днипре, коллеги по службе характеризуют положительно, о конфликтах и ​​внеуставных отношениях не сообщают.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщили спикеры на брифинге в Днипре, передает Укринформ.

«Еще до прибытия в Днипро мы получили информацию, что это могло стать следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва. Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели тому назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось», - рассказал командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан.

По его словам, командир роты заявления о булинге от Рябчука не получал. Комиссия также общается с военнослужащими, но до сих пор никаких свидетельств о неуставных взаимоотношениях («дедовщине») не появилось. С глазу на глаз разговаривали, в частности, с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали.

«Я понимаю, что сейчас они в шоке и, возможно, не все скажут, тем более генералам, заместителю министра... Но, думаю, благодаря следователям, офицерам-психологам, полиграфологу мы установим причину», - акцентировал Балан.

При этом, как отметил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, отзывы сослуживцев о Рябчуке вполне положительные. Коллеги утверждают, что он не имел ни с кем конфликтов, был активен. Ежедневное медицинское освидетельствование никаких признаков издевательств не обнаруживало. Тем более всех поразило хладнокровие, с которым Рябчук совершил расправу и добивал раненого.

Как пояснил Балан, психическое состояние срочников оценивает медицинская комиссия во время призыва, а затем они проходят соответствующий осмотр перед заступлением на боевую службу: с ними общается психолог, который может порекомендовать командиру солдата к службе не допускать. Психолог полка, которая общалась с Рябчуком и изучала его документы из военно-врачебной комиссии, никаких оговорок не сделала.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.