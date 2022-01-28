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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке с занимаемой должности командующего Национальной гвардии Николая Балана и назначении временно исполняющего обязанности командующего.

«Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в тексте указа №35.

Как сообщал ForUm, 27 января командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» (Днипро).

27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.
ForUm

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