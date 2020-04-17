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Германия передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами в зоне отчуждения на сумму 230 тыс. евро. Как сообщили в Посольстве Германии в Украине, по поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества передает ГосЧС специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС, передает УНИАН.

Так, помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. Стоимость этой помощи составляет 230 тыс. евро. «Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГосЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину», - добавила она.

Кроме того, сказано, что Федеральное правительство поддерживает ГосЧС и Общество Красного Креста Украины с 2015 года. Так, с тех пор 150 подразделений ГосЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием.

Среди прочего, партнерам было передано 2 тыс. дыхательных аппаратов, 5 тыс. 500 полнолицевых масок, 4 тыс. 100 индивидуальных защитных костюмов, 240 километров пожарных рукавов, 50 водяных насосов, 60 тонн пенообразующего огнетушащего средства, 12 карет скорой помощи, 50 пожарных машин и по 3 тыс. 500 пар перчаток, ботинок и шлемов для пожарных.

В связи с этим, использование технического оборудования и предоставление консультаций значительно снизили риск нанесения вреда здоровью сотрудникам оперативных подразделений. Количество жертв пожаров уменьшилось на 30 процентов с начала предоставления поддержки. Кроме того, от Федерального правительства ГосЧС получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.
ForUm

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