Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев опубликовал список предметов, которые должны быть в эвакуационных рюкзаках для школьников.

«Жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса, прежде всего детей, является безусловным и абсолютным приоритетом всей системы образования. В ситуации опасности и военного нападения, чтобы сохранить здоровье и жизнь детей, их следует быстро эвакуировать в безопасное место - в ближайшее бомбоубежище, подвал или другое укрытие, или наружу. Сколько времени детям и работникам учебного заведения придется находиться в укрытии - предусмотреть невозможно, поэтому очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников», - написал он в Facebook.

«Считаю, что эти рюкзаки должны закупаться за бюджетные средства, но сейчас закупить рюкзаки и необходимые вещи за средства государственного или местного бюджета учебными заведениями и органами управления образованием малореально: бюджетные процедуры этого не предусматривают», - добавил омбудсмен.

В связи с этим Горбачев попросил родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка.

«Он не является дорогостоящим, но может стать критически важным в чрезвычайной ситуации, а также оказать посильную добровольную помощь учебным заведениям именно для большей безопасности детей», - добавил чиновник.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что данные рекомендации не являются обязательными.

В частности, согласно рекомендациям, каждому соискателю образования рекомендуют иметь при себе: бутылку воды; батончики; записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей; семейное фото (по желанию); рекомендуется иметь комплект сменного белья и одежды. Уточняется, что при эвакуации ребенку нужно брать рюкзак с собой, поэтому он не должен быть тяжелым.

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (1 рюкзак на 1 класс): рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый); несколько чистых листов бумаги; ручка, карандаш; блокнот с жестким переплетом; фонарик и дополнительные батарейки к нему; классная аптечка; маленькое радио на батарейках + батарейки; свисток; вода, стаканчики; термоодеяла (чтобы уберечься от холода); несколько упаковок крупных мусорных пакетов; 2-3 маркера; несколько виниловых перчаток; веревка; маски для всех детей; скотч и ножницы; ведро (желательно складное, вместо туалета); туалетная бумага или рулон бумажных полотенец; влажные салфетки; раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета; мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов); энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Кроме того, администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак со следующими вещами (1 на учебное заведение): справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении; карта учебного заведения; план эвакуации и план связи (при наличии); список работников учебного заведения с контактами; список детей и расписание занятий; список контактов родителей детей (по возможности); важные номера телефонов; ручки и блокноты, маркеры; ключи; мегафон (при наличии); скотч, ножницы; фонарик, запасные батарейки к фонарику; свисток; аварийное радио на батарейках и батарейки к нему; аптечка первой помощи.

«Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность», - говорится в рекомендациях.