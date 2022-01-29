В Украину приедут главы МИД Франции Жан Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок. Визиты запланированы на 7 и 8 февраля. Об этом на своей странице в Твиттере написал французский министр иностранных дел, передает ZN.UA.

"Я выразил сегодня (главе МИД Украины, - ред.) Дмитрию Кулебе нашу полная поддержка и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", – отметил он.

Напомним, 28 января глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной находится около 112 тысяч военных РФ. По словам министра, вместе с морской и авиакомпонентой их количество достигает около 130 тысяч.

Издание Reuters сообщает, что Россия увеличила на границе с нашим государством количество запасов крови и других медматериалов. Американские эксперты считают это еще одним подтверждением того, что Москва готовится к нападению.