Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Германия предстала в неприглядном свете перед США и другими странами-союзницами из-за "неуклюжести" Берлина в вопросах о спорном газопроводе "Северный поток - 2" и поставках оружия Украине.

Как передает Укринформ со ссылкой на Deutsche Welle, такое мнение Ишингер высказал в интервью агентству dpa, опубликованном в воскресенье, 30 января.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров либо рискует его потерять", - посетовал председатель Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, такое сдержанное поведение Берлина играет на руку России: "Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".

Кроме того, Ишингер, который в 2001-2006 годах был послом ФРГ в США, заявил, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе. "Был совершен ряд неуклюжих действий. Я не считаю их непоправимыми. Но ущерб репутации уже нанесен", - добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возглавивший правительство страны в конце 2021 года, лишь в середине января заявил о санкциях против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. Одновременно правительство Германии, в отличие от властей других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине, что вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.