Туроператор Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня.

«Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля», - сообщается на сайте компании.

«С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта», - сообщает туроператор.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия – в частности, Шри-Ланку, Египет и другие направления.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

По данным на 27 января, число жертв коронавируса из Уханя достигло 80 человек.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.