Пекін підтримує Тегеран у захисті національного суверенітету та безпеки – МЗС КНР

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай підтримує зусилля влади Ірану із захисту національного суверенітету та безпеки своєї країни.

Про це китайський топдипломат сказав на зустрічі у Пекіні із заступником голови Ради безпеки Ісламської республіки Алі Багері Кані, передає МЗС КНР.

«Китай підтримує Іран у справі захисту його суверенітету та безпеки», - заявив Ван.

За його словами, у Пекіні вважають, що бойові дії на Близькому Сході тривають занадто довго й сьогодні з’явилися ризики втягування у збройне протистояння сусідніх із регіоном країн.

«Нинішні військові дії на Близькому Сході затяглися і виходять за межі регіону. Єдиним шляхом до врегулювання є діалог і переговори, тому всі сторони повинні діяти відповідально, рухатися назустріч одна одній та зосередитись на пошуку раціонального і прагматичного політичного рішення, а не знову вдаватися до сили», - наголосив китайський міністр.

За його словами, Китай підтримує всі ініціативи та пропозиції з деескалації ситуації на Близькому Сході і готовий продовжувати співпрацю з усіма сторонами для відновлення регіонального миру.

«Попри нестабільність міжнародної обстановки, відносини між Китаєм та Іраном продовжують стабільно розвиватися, що відповідає інтересам обох народів, а також прагненням країн Глобального Півдня до єдності та співпраці», - додав Ван Ї.

Багері, своєю чергою, поінформував про оцінки Тегераном поточної регіональної обстановки та заявив, що Іран рішуче захищатиме свою безпеку, суверенітет і територіальну цілісність, однак готовий до переговорів з усіма сторонами для досягнення регіонального миру.

Раніше ForUA повідомляв, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав вищим військовим командирам підготуватися до відновлення конфронтації зі США й Ізраїлем та розширити можливості щодо ударів у відповідь.