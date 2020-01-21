Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил Пограничной службе, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы.

Все симптомы у заболевших появились в период между 8 декабря 2019 и 18 января 2020 года. Медицинскими службами было установлено и обследовано 817 близких контактов. Период медицинского наблюдения за контактными лицами составляет 14 дней. 90 человек еще остаются под контролем, по 727 лицами завершился период наблюдения. Положительных результатов на nCoV не обнаружено.

Оптовый рынок морепродуктов Ухваня был закрыт с 1 января 2020 года. По данным муниципальной комиссии по здравоохранению образцы, отобранные с рынка, дали положительный результат на nCoV.

Генеральный директор ВООЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

Сейчас с привлечением работников ВООЗ и CDC продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

Министерство здравоохранения Украины напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV: