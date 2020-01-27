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Число жертв китайского коронавируса из Уханя увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на китайский телеканал CGTV.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, число заболевших в стране официально превысило 2700 человек – заражение диагностировали минимум у 2761 человека.

Таким образом, только за минувшие сутки умерли 24 человека, ведь еще вчера сообщалось о 56 погибших в результате коронавируса и почти 2000 зараженных в Китае.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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