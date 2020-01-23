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Первая жертва нового коронавируса зафиксирована в Китае вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хэбэй, передают в четверг западные СМИ.

Органы здравоохранения этой провинции уточнили, что пациент возрастом 80 лет скончался еще накануне. Однако лишь в четверг было подтверждено, что умерший был заражен новым коронавирусом, передает Интерфакс.

Таким образом, общее число жертв вируса достигло 18 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

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По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом.

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ForUm

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