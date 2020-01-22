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Из аэропорта Хабаровска ночью была госпитализирована пассажирка из Китая. Ее увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта Анастасию Хаустову.

По данным пресс-службы, пассажирка прилетела в Россию из Харбина. «Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация», - сообщили в аэропорту. В Роспотребнадзоре по краю информацию прокомментировать отказались, сославшись на то, что пресс-секретарь управления находится в отпуске.

Число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек, подтверждено 440 случаев заражения. В городе Ухвань, где находится очаг вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти КНР проводят массовую дезинфекцию улиц. О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Власти страны пригласили специалистов Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, заявил на пресс-конференции заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.
ForUm

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