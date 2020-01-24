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Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщает Интерфакс.

В самом Ухане, являющимся административным центром Хубэя, по распоряжению городского правительства для сокращения перемещения людей закрыт автомобильный туннель под рекой Янцзы, на действующих пока мостах через реку установлены тепловизоры, все пешеходы и водители транспортных средств обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Власти города, сообщают местные СМИ, рассматривают вопрос о срочном строительстве или же выделении одной из имеющихся больниц на 1 тыс. койко-мест специально для больных новым типом пневмонии. Ранее мэр города сообщал, что в городских медучреждениях для заболевших уже предусмотрено 4,3 тыс. койко-мест.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

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ForUm

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