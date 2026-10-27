Іспанська футбольна ліга пожертвувала гідністю заради китайського ринку

Іспанська футбольна ліга LALIGA, у чемпіонаті якої виступає мадридський «Реал», перепросила Китай за слова французького футболіста Кіліана Мбаппе, який назвав Мао Цзедуна диктатором. Так ліга відреагувала на обурення китайських користувачів соцмереж і кампанію проти гравця, фактично дистанціювавшись від його висловлювання на догоду авторитарній владі.

Про це пише Bloomberg.

У відео, яке поширилося в соцмережах, Мбаппе запитали, який інтернет-мем із ним найбільше його розсмішив. Футболіст згадав мем із «китайським диктатором», на який накладають його обличчя. У ролику показали зображення Мао Цзедуна, засновника Комуністичної партії Китаю.

У Китаї Мао вшановують як національного героя, попри його роль у масових репресіях і катастрофічних політичних кампаніях, що призвели до загибелі мільйонів людей. Назвавши його диктатором, Мбаппе викликав обурення китайських користувачів, які звинуватили футболіста в образі Китаю та закликали бойкотувати його.

Реакція не обмежилася критикою в соцмережах. Китайський державний телеканал CCTV прибрав рекламу за участю Мбаппе, припинив трансляції матчів із ним і видалив дописи про футболіста зі свого акаунту на платформі Weibo. Соцмережа Xiaohongshu заморозила його акаунт, а кілька китайських брендів припинили співпрацю з гравцем. Компанії Eastroc Beverage Group і China Mengniu Dairy, які мали рекламні партнерства з Мбаппе, зіткнулися з падінням вартості акцій.

До скандалу долучилася й китайська влада. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що слова чи дії, які ображають китайський народ, неминуче викликатимуть широкий спротив у китайському суспільстві.

На тлі цього LALIGA оприлюднила заяву, в якій висловила жаль через те, що коментарі Мбаппе «образили китайських уболівальників», і перепросила від імені ліги. Там наголосили, що слова футболіста не відображають позиції організації.

«Ми висловлюємо повагу Китаю, його інституціям і народу та високо цінуємо підтримку мільйонів уболівальників, які стежать за нами щотижня», — заявили в LALIGA.

Ліга також повідомила, що працює з китайськими партнерами й представниками інституцій над врегулюванням ситуації. Разом із клубами та гравцями вона планує запровадити протокол підвищення обізнаності й комунікації, щоб сприяти повазі до різних культур і запобігати подібним ситуаціям у майбутньому.

Фактично футбольна організація взяла на себе відповідальність за слова гравця, який висловився про історичну постать, і перепросила перед державою, де публічна критика влади та її символів може мати політичні наслідки.