В Украине на сегодня нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге, передает УНИАН.

«Мы сегодня приняли решение о плане действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней общаемся активно со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию. На сегодня никаких оснований для волнений в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», - сказал Гончарук.

Он сообщил, что сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, обеспечивающими контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.



Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов.