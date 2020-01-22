В Таиланде зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом, который ранее зафиксировали в Китае. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Как отмечается, 73-летняя женщина заболела после возвращения из города Ухвань в конце 2019 года, передает 112 Украина.

Напомним, в китайском городе Ухвань закрыли оптовый базар морепродуктов, отобранные образцы из которого дали положительный результат на новый смертельный коронавирус (nCoV). Вследствие инфекционной болезни уже зарегистрированы 9 случаев смерти, 170 человек госпитализированы.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

Ранее первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в американском штате Вашингтон.