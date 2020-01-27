На одесского бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается по делу о схемах на таможне, опять надели электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур, передает УНИАН.

«Очевидно, что кто-то из ОГПУ, а может и с самого, прочитал мой пост о «браслете». Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину одевать браслет»... Только что надели», - написал он.

Накануне с Альперина сняли электронное устройство слежения, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи ВАКС.

Напомним, 27 ноября 2019 года НАБУ задержало Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал »крестным отцом» контрабанды в Украине.

В тот же день детективы лично вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену.

26 ноября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.

Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн грн.