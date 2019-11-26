Президент Владимир Зеленский обещает «ценный подарок» за помощь в поимке одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщается в его Facebook.

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине», - говорится в сообщении.

«Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране», - заявил Зеленский.

Президент попросил всех подключиться и «помочь найти Альперину дорогу в НАБУ, или помочь правоохранителям найти господина Альперина».

«С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», - пообещал Зеленский и напомнил номер горячей линии НАБУ – 0800213200.

Напомним, 24 ноября 2017 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о задержании человека, который предлагал детективу взятку в размере $800 тыс.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что речь идет об одесском бизнесмене Вадиме Альперине. Он якобы предлагал заплатить эту сумму за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий. Там было арестовано 450 млн грн.



Национальное антикоррупционное бюро Украины тогда не смогло установить его местонахождение и сообщение о подозрении вручили не самому подозреваемому, а члену семьи, с которым тот проживает, под расписку. Печерский райсуд Киева 30 ноября арестовал Альперина до 24 января 2018 года с возможностью выйти под залог в 20 млн 800 грн.



12 января адвокат Альперина Виктор Петруненко сообщил, что его клиент вышел из-под стражи после внесения залога.



В июле прошлого года Генеральная прокуратура Украины передала дело Альперина в суд. 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства.

