Бизнесмен Вадим Альперин, который попал под санкции в отношении ряда контрабандистов и был лишен гражданства, обратился в суд.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на судебный реестр, Альперин подал в Одесский окружной административный суд против Государственной миграционной службы.

Бизнесмен требует признать противоправной подготовку документов для потери гражданства и обязать ГМС отозвать такое представление.

В материалах дела говорится, что 20 апреля Альперин по почте получил сообщение от одесской миграционной службы, из которого узнал, что потерял гражданство Украины согласно указу Владимира Зеленского от 14 апреля 2021 года.

Альперин говорит, что ГМС не уточнила, что стало основанием для подготовки представления об утрате гражданства, и не доказала существование таких оснований. Поэтому, по мнению Альперина, миграционная служба не имела права готовить представления.

Также бизнесмен утверждает, что без гражданства он будет лишен возможности защищать свои права и интересы в нескольких уголовных делах, где фигурирует как подозреваемый и обвиняемый. Альперин считает, что миграционная служба начнет «немедленные действия, направленные на его принудительное выдворение из Украины».

Указ Зеленского, которым мужчину лишили гражданства, имеет номер 161/2021. Судебные решения по иску Альперина является первым официальным подтверждением существования такого указа, так как документ не обнародован на сайте президента, а ранее информация о его подписании публиковалась со ссылкой на неофициальные источники.

Суд принял заявление Альперина и назначил подготовительное заседание на 21 мая.

Миграционную службу обязали предоставить доказательства для рассмотрения дела. В частности, информацию о том, что стало основанием для лишения Альперина гражданства и подготовки соответствующего представления, а также копию представления и приложенных к нему документов.

Сам бизнесмен просил временно, до решения по сути, запретить принудительно выдворять его из Украины. Однако суд в этом отказал.

Напомним, 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.

После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Трех человек из списка «контрабандистов», в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.