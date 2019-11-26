Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства», – говорится в сообщегнии.

Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

«Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия», –подчеркнули в НАБУ.

В свою очередь заместитель руководителя Киевской таможни ГФС Сергей Тупальский на своей странице в Facebook сообщил, что у него дома проходят обыски. «В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит», - написал он.

Тупальский подчеркнул, что всегда соблюдал законодательство и работал в пользу государства. «Через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доведена в очередной раз», – отметил он.

По информации СМИ, НАБУ задержало Тупальского и еще 6 человек по делу бизнесмена Вадима Альперина.