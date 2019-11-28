Вчера, 27 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специальной анткоррупционной прокуратуры лично вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого следствие считает руководителем преступной организации, совершившей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек», – говорится в сообщении.

Действия подозреваемого, вероятного руководителя коррупционной схемы, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Напомним, 27 ноября НАБУ задержало Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом» контрабанды в Украине.

26 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.