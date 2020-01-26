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США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения неизвестного смертельного коронавируса.

Агентство Reuters пишет, что США эвакуирует весь персонал американского консульства в Ухане. Также будет предоставлено ограниченное количество мест для других граждан во время вылета из города. Часть из них сможет сесть на «единственный рейс», который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Кроме того, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Отмечается, что на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 японцев.

Эвакуировать своих граждан собирается и Франция. France24 пишет, что рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их будут отвозить в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. МИД Франции также создало телефон экстренной связи.

Издание отмечает, что другие государства пока также ведут переговоры с китайскими властями, чтобы организовать эвакуацию своих граждан.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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